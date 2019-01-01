سافاج: مانشستر يونايتد الحل الوحيد لجاريث بيل

روبي سافاج نجم منتخب ويلز المعتزل يؤكد أن مانشستر يونايتد هي الوجهة الوحيدة المناسبة لجاريث بيل في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الويلزي روبي سافاج أن مواطنه جاريث بيل لا يملك الكثير من الخيارات حال أراد الرحيل عن صفوف النادي الملكي في المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سافاج وأكد خلالها أن بيل لن يكون قادرًا على العودة لتوتنهام من جديد أو الانتقال لفريق كبير آخر في إنجلترا.

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وقال سافاج: "إذا ما ترك جاريث بيل ريال مدريد هذا الصيف يمكنه فقط أن يعود لإنجلترا، هناك سيجد بعض الخيارات له".

وأضاف: "مانشستر يونايتد يعد الخيار الواقعي الأقرب له، ففي مانشستر سيتي لا يحتاجونه وتوتنهام لا يقدر على سعره، وتشيلسي يعاني من الإيقاف".

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وأكمل: "من المؤكد أنه لن يلعب للأرسنال كونه لاعبًا سابقة للسبيرز، كل تلك الظروف لا تترك له العديد من الخيارات أمامه سوى مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أنه ورغم ارتباط بيل بالرحيل عن ريال مدريد الا أن وكيله أكد أن اللاعب مستعد تمامًا للوفاء بعقده في النادي الملكي واتمامه حتى نهايته.