سأعود بعنف .. إبراهيموفيتش يرفض الاستسلام والاعتزال!

أصر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان على أنه سيعود "بعنف" بينما رفض الحديث عن اعتزاله

تعهد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بالاعتزال كرة القدم ولكن فقط عندما يظهر لاعب أقوى منه.

سيكمل المهاجم السويدي 41 عامًا الشهر المقبل، وبينما تجرى نقاشات حول موعد إسدال الستار على مسيرته الاحترافية التي استمرت 23 عامًا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة مايو الماضي.

ووعد إبراهيموفيتش بأنه سيعود إلى كرة القدم "قريبًا" بعد التوقيع على تمديد تعاقده مع الروسونيري لمدة عام واحد في يوليو.

إبراهيموفيتش يتحدث عن موعد اعتزاله كرة القدم

وقال السويدي في حديث مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "سأعود قريبًا".

وأضاف: "لن أعتزل، سأعود ولن أستسلم".

وأردف: "عندما أعود سيتم سماع صوتي بقوة، سأعود بعنف".

بدأ ميلان الدفاع عن لقبه بطريقة قوية، حيث فاز بأربع مباريات وتعادل في اثنتين من أول ست مباريات، متنافسًا على صدارة الترتيب بالاشتراك مع نابولي وأتالانتا ب14 نقطة لكل فريق.

لكن إبراهيموفيتش لم يبدو سعيدًا بخيارات الروسونيري في الهجوم، متعهداً بأنه سيقرر اعتزال لعب كرة القدم، عندما يجد لاعبًا أقوي منه في هجوم ميلان.

وقال إبراهيموفيتش مجيبًا عن موعد اعتزاله: "إذا رأيت لاعباً أقوى مني، فسأكون مستعداً للاعتزال، لكنني لم أر أي لاعب أقوى مني حتى الآن".

وعن سوق انتقالات فريقه قال: "تعاقدنا مع لاعبين شباب رائعين مثل شارل دي كيتلاري، إنه لاعب كبير، عليك فقط أن تمنحه بعض الوقت لينضج".

ويقود هجوم ميلان حاليًا المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، وبدأ لاعب آرسنال وتشيلسي السابق الموسم بطريقة رائعة، حيث سجل ثلاثة أهداف في ست مباريات.







