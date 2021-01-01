ساعة بيرلو تقترب .. أليجري شاهد ديربي تورينو ويوفنتوس مع أنييلي

هل تنتهي مغامرة بيرلو في يوفنتوس سريعًا ونرى أليجري يعود لقيادة الفريق من جديد بعد اجتماعه بأنييلي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدير الفني السابق ليوفنتوس ماسيميليانو أليجري قد اجتمع بالأمس برئيس النادي أندريا أنييلي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي طوني داماشيلي الذي يعمل في صحيفة "إل جورنال"، والذي أكد أن الاجتماع جاء لمشاهدة ديربي تورينو ويوفنتوس.

وكان يوفنتوس قد تأخر في النتيجة بهدفين لهدف وحيد حتى الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء، والتي شهدت تعديل كريستيانو رونالدو للنتيجة، ليفقد الفريق نقطتين أخرتين في سباق صدارة الدوري الإيطالي.

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وأوضح داماشيلي أن أنييلي ربما قد أدرك أخيرًا أن أسطورة بيرلو في الملاعب لا تغني عن النواقص الفنية التي يعاني منها وهو على مقاعد التدريب.

بالرغم من ذلك يؤكد داماشيلي أن أنييلي من الصعب للغاية أن يقيل بيرلو في الوقت الحالي في الوقت الحالي، لكن مباراة نابولي قد تغير من رأيه.

ويستضيف يوفنتوس نابولي في السابع من أبريل الجاري في مباراة الفائز منها سيأخذ خطوة كبيرة تجاه ضمان مقعده الأوروبي في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وهو نفس رصيد نابولي صاحب المركز الخامس.