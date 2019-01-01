ساسي يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن الزمالك

ساسي يؤكد بقائه في الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك المصري، عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ساسي قد قدم موسمًا أكثر من رائع مع الزمالك، مما أصبح معشوقًا لجماهير الأبيض في الفترة الحالية، ولكن انتشرت شائعات مؤخرًا تعلن رغبته في الرحيل.

وقال ساسي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه لم يجري أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة على هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون.

وكانت بعض الصحف التونسية قد نشرت له بعض التصريحات التي تفيد برغبته في الرحيل وتلقيه عرضًا من نادي أهلي جدة السعودي للانضمام له في الشتاء.

وأضاف ساسي: "علاقتي بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام وأشعر بالراحة النفسية خلال وجودي داخل القلعة البيضاء في الفترة الحالية".

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واختتم التونسي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن أتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك الفترة القادمة".

وأصبح ساسي من الركائز الأساسية مع الزمالك منذ الموسم الماضي الذي قدمه بشكل أكثر من ممتاز وأصبح الفتى المدلل لدى جماهير الفريق الأبيض.