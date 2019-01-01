ساسي يغادر القاهرة من أجل الخضوع لجراحة في تونس

ساسي تعرض لإصابة قوية وصدمة لجماهير الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يغادر التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب نادي الزمالك، إلى تونس، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للخضوع لفحوصات طبية عقب إصابته.

وتعرض ساسي لإصابة قوية في لقاء الزمالك أمام حسنية أكادير المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويسافر ساسي للخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة من أجل اللحاق بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 مع تونس والتي ستقام في مصر.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبلة حتى 19 يوليو من نفس العام، حيث ستشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويعاني ساسي من إصابة بشرخ في عظمة الشظية بالقدم، وهو ما سيبعده عن الزمالك لفترة تتراوح ما بين 6 أسابيع إلى 8 حسب التشخيص.

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ووقع المنتخب التونسي في البطولة في المجموعة الرابعة بجوار كلأ من منتخبات مالي وموريتنيا وأنجولا، والتي ستقام منافساتها في مدينة السويس.