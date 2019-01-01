ساسي يعود واستبعاد حفني من قائمة الزمالك أمام حسنية أكادير

لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة حسنية أكادير المغربي، غدًا الأحد.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وشهدت القائمة عودة التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، والذي غاب عن لقاء الذهاب للإيقاف، بينما قرر السويسري استبعاد أيمن حفني؛ صانع الألعاب، لأسباب فنية، ويغيب حازم إمام؛ قائد الفريق، للإصابة.

وجاء القائمة كالتالي:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

في خط الدفاع : عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو" – محمد إبراهيم – محمد عنتر – إبراهيم حسن.

في خط الهجوم : خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد أحداد.

يذكر أن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بأي نتيجة للتأهل، بينما يكفي الفريق المغربي التعادل الإيجابي للتأهل.