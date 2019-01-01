سيفتقد «ساسي» الخاص به وسيعود هدافه، كل ما تحتاج معرفته عن حسنية أكادير خصم الزمالك القادم في الكونفيدرالية

نقطة قوته هي نقطة ضعفه، وتشكيلته تضم أحد أهم مواهب الكرة المغربية..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الزمالك مع فريق حسنية أكادير المغربى.

وستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 7 أبريل، بينما يستضيف الأبيض مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

وتميل كفة الأفضلية التاريخية لصالح الزمالك الذي واجه 9 أندية مغربية فى البطولات الإفريقية المختلفة على مدار مشاركاته فيها وخاض أمامها 15 لقاء فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر2.

لكن دعونا نضع التاريخ جانبًا ونركز على الحاضر ونلقي نظرة عن الفريق المغربي، وكل ما تود معرفته قبل مباراته أمام الزمالك ونقاط قوته وأبرز نجومه.

غياب «ساسي» الخاص به

الخبر الأسوأ بالنسبة لحسنية أكادير أنه سيفتقد لخدمات نجم وسط ميدانه، المهدي أوبيلا، أمام الزمالك في المباراتين عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أمام نهضة بركان في كأس الكونفيدرالية.

خرج اللاعب من الملعب على نقالة وهو يبكي، واعتقد البعض للوهلة الأولى أن موسمه انتهى، لكن طبيب الفريق أكد أنه سيغيب لمدة شهرين، وهو ما أكده أيضًا المنسق الإعلامي للفريق المغربي في تصريحات لموقع جول.

أوبيلا بالنسبة للفريق الأكاديري مثل فرجاني ساسي بالنسبة للزمالك، يلعب كلاعب وسط دفاعي «بوكس تو بوكس»، وهو أكثر لاعبي الفريق صناعة للأهداف هذا الموسم (6)، وثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص (14).

اللاعب هو المنفذ الأول للضربات الثابتة، التي سنتحدث عن أهميتها بالنسبة للفريق في فقرة لاحقة، كما سجل هدفين من بينهم هدف يعد من أجمل أهداف دور المجموعات على حساب نادي الرجاء.

بنسبة كبيرة سيكون عماد الكيماوي هو بديله أمام الزمالك، ليكون شريكًا للقائد جلال الداودي في منتصف الميدان.

عودة هدافه

إن كان غياب أبيلا هو الخبر السيء لحسنية أكادير قبل موقعة الزمالك، لكنه في المقابل سيستعيد نجم هجومه كريم البركاوي، الذي ابتعد عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة في الكاحل، ويستعد للعودة الأسبوع القادم.

تأثر الفريق بغياب البركاوي، وافتقد للفاعلية الهجومية، لدرجة أن المدرب ميجيل جاموندي لجأ في كثير من الأحيان للاعتماد على الثنائي الهجومي أيوب الملوكي والصربي ميروسلاف ماركوفيتش، لكنهما لم ينجحا في تعويض البركاوي.

ويكفي أن نقول أن البركاوي سجل 4 أهداف في 11 مباراة قبل إصابته، وهو نفس عدد أهداف الملوكي لكن في 20 مباراة!

ولا يقتصر عمل البركاوي على تسجيل الأهداف فحسب بل هو أكثر لاعبي حسنية أغادير صناعة للفرص هذا الموسم.

تميز الحارس والدفاع الأقوى في الكونفدرالية

من أهم نقاط قوة فريق حسنية أكادير هو امتلاكه أقوى خط دفاع في نسخة الكونفدرالية هذا الموسم منذ انطلاقة الأدوار الأولى.

ويعد الفريق الأكاديري هو أكثر فرق الكونفدرالية خروجًا بشباك نظيفة، وذلك في 7 مباريات من أصل 12 مباراة خاضها، يأتي بعده نادي الصفاقسي التونسي وساليماتا البوركيني بـ6 «كلين شيت».

جزء كبير من الفضل في كثرة نظافة الشباك وقوة الدفاع، يعود إلى تميز الحارس عبدالرحمن الحواصلي، صاحب الخبرات الكبيرة والمستويات المميزة سواءً في الدوري المغربي أو البطولة القارية.

الكرات الثابتة نقطة قوة وضعف في الوقت نفسه

مثله مثل العديد من فرق شمال أفريقيا تكمن قوة حسنية أكادير في الكرات الثابتة، وهي السلاح الأول لهم في الوصول لمرمى الخصوم، لذلك سيكون على الزمالك الحذر كل الحذر من منحهم هدايا من مناطق خطرة.

ويكفي أن نقول أن حسنية أكادير هذا الموسم سجل 18 هدفًا من الكرات الثابتة بنسبة 64% من إجمالي أهدافهم هذا الموسم.

لكن الغريب أن الكرات الثابتة نفسها هي نقطة ضعفهم، فقد استقبلوا 10 أهداف منها بواقع 59% من أهدافهم المستقبلة.

أكثر لاعب في الفريق متميز في الضربات الرأسية والكرات الهوائية هو قلب الدفاع ياسين الرامي.

الظهير العصري ومستقبل الكرة المغربية

أن يدخل لاعب محلي لقائمة المنتخب المغربي فهذا يدل على أنه يمتلك موهبة كبيرة ربما تصل لموهبة كوكبة المحترفين المغاربة.

هذا باختصار يمثل حالة الظهير الأيسر الصاعد لحسنية أكادير، عبدالكريم باعدي، الذي يعد أحد أهم مواهب الكرة المغربية في الوقت الراهن، وصاحب الانطلاقات الهجومية، والعرضيات المتقنة، وبالتالي سيُسبب إزعاجًا كبيرًا لحمدي النقاز، الظهير الأيمن للزمالك.

وعلى أثر مستوياته المميزة ضمه المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، لقائمة المنتخب المغربي لمواجهة مالاوي غدًا الجمعة.

يمتلك ملعب أوروبي

يمتلك حسنية أكادير أحد أفضل الملاعب في أفريقيا، وهو ملعب «أدرار» ذو العشب الطبيعي والذي يتسع لـ45 ألف متفرج. وقد افتتح في عام 2013 بمباراة ودية بين حسنية أكادير وشبيبة القبائل الجزائري.

كان الملعب ضمن ملفي المغرب لاستضافة كأس العالم 2010، 2026، وقد استضاف 4 مباريات من كأس العالم للأندية التي جرت في المغرب في ديسمبر 2013.

هل تعلم؟

- قائد حسنية أكادير، جلال الداودي لم يُهدر أي ركلة جزاء طوال مسيرته، سدد 15 وسجل 15 بنسبة نجاح 100%.

- هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها فريق الحسنية لربع نهائي الكونفدرالية، والفريق لا يمتلك في دولابه أي ألقاب أفريقية.

- المغرب حميد أحداد، نجم نادي الزمالك الحالي، مر بفترة اختبار بحسنية أكادير رفقة مواطنه وهداف الأهلي وليد أزاروقرابة نصف الموسم قبل الانتقال للدفاع الجديدي. كلاهما من منطقة سوس، والحسنية من نفس المنطقة.

- لقب الحسنية هو غزالة سوس.

وفي الأخير نستعرض معكم هذه المقارنة بين حسنية أجادير والزمالك في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم

