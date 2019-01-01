ساسي: أشكر الجماهير.. وهذا سبب عدم مشاركتي أساسيًا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس وفريق الزمالك، عن سبب عدم مشاركته أساسيًا مع نسور قرطاج.وشارك ساسي بديلًا في مباراة تونس أمام أنجولا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في كأس الأمم الإفريقية.وقال ساسي في تصريحات عقب اللقاء: "من الممكن أن آلان جيريس المدير الفني للمنتخب رأي عدم مشاركتي أساسيًا نظرًا لعودتي من الإصابة ولم أشارك سوى دقائق معدودة في اللقاء الودي".وأضاف: "غير راضيين على التعادل أمام أنجولا، وكان يجب أن نؤمن بهدف آخر لكن المنتخب الأنجولي نجح في إدراك التعادل".واختتم ساسي: "أوجه الشكر للجماهير التي حضرت لمؤازرتنا في اللقاء، ونعدهم بالأفضل والصعود إلى الدور الثاني بإذن الله".ويقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، مع كلًا من أنجولا ومالي وموريتانيا.