ساري: 100 مليون رقم صغير من أجل ضم هازارد

ساري يثني على صاحب الثنائية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، ماورويسيو ساري، لتشيلسي الإنجليزي، أن 100 مليون جنيه أسترليني، رقم قليل من أجل بيع إدين هازارد لصفوف ريال مدريد.

وعاد تشيلسي للمركز الثالث بفضل فوزه على وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق ساري على أداء لاعبيه في الديربي اللندني: "اعتقد أن اللاعبين كانوا أكثر من رائعين اليوم أمام خصم خطر، وست هام فريق خطير هذ الموسم بدون استمرارية، وجودة لاعبيهم كبيرة".

وتابع: "لقد لعبوا شوط أول جيد، واعتقد أننا كنا سنسجل أكثر، لم أكن سعيدًا بالنهاية، لكن سعيد بالأداء وليس النتيجة، في الشوط الثاني فقدنا السيطرة لعدة دقائق، واستعدناها مرة أخرى".

وشارك كالوم هودسون أودوي ولوفتس تشيك منذ البداية: "لقد لعبنا جيدًا في وسط الملعب، وفقدنا الاستحواذ في الشوط الثاني، لكن الدفاع قدم أداء جيد، كالوم قدم 75 دقيقة جيدة، ولوفتس تشيك كذلك في 65 دقيقة".

كيرير فعلها كما لو كان كرستيانو رونالدو 😅 pic.twitter.com/8j8bHPo4G8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

وعن نجمه هازارد صاحب هدفي اليوم: "لقد قدم مباراة رائعة، وكذلك أمام برايتون أيضًا، كنا محظوظين لأن كان من السهل الفوز بالمباراة، عندما يكون قادرًا على صناعة الفارق".

وتربط التقارير رحيله لصفوف ريال مدريد ليعلق: "100 مليون جنيه استرليني، رقم قليل في سوق الانتقالات، لقد رأينا في سوق الانتقالات كل الأرقام، لذلك من الصعب شرا لاعب مثله، الأندية ستتفق معي، لكن هازارد لديه الخبرة ومن الصعب إبقاءه هنا".

وانهى: "نحن نعمل على التطور من أجل أن نصبح من أفضل الفرق في إنجلترا وكذلك أوروبا، إذا أراد خوض تجربة أخرى من الصعب إبقاءه، علىّ أن احترم قراره".

ورفع هازارد رصيده إلى 16 هدفًا ليواصل التألق في الجولات الأخيرة ويدخل صراع هدافي البريميرليج.