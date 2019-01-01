ساري يشبه وضعية يوفنتوس الحالية بليفربول

ويؤكد أن دوري الأبطال هدف لفريقه

تحدث مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري عن شهوره الأولى مع السيدة العجوز، وأكد أن تذبذب الأداء أمراً عادياً خلال عملية نمو وتطور الفريق نحو بلوغ أهدافه.

ويتصدر يوفنتوس حالياً الدوري الإيطالي مناصفة مع إنتر، ولكن خسر كأس السوبر الأحد الماضي على يد لاتسيو بعد أن خسر أمامه للمرة الثانية في أسابيع بنتيجة 3-1.

ساري: أنا وأليجري لم يؤمن بنا أحد في البداية

وقال ساري مع "سكاي": "نمر بمراحل من الصعود والهبوط، هناك فترات نلعب كمجموعة وأخرى لا، ولكن هذا أمراً عادياً، لا يوجد شيء يحدث كاملاً مباشرة".

وأضاف: "ليفربول مع كلوب تطور مع الوقت واليوم هو على قمة العالم، نحن فريق يريد الفوز في أوروبا ونعرف صعوبة الأمر، دوري الأبطال يجب أن تكون هدفاً".

واستمر مدرب نابولي السابق: "يجب أن نفوز ونقنع، يجب أن نفوز ونسيطر على اللقاءات، نستقبل أهدافاً كثيرة، وهذا أمر لم يكن يحدث ليوفنتوس السنوات الماضية".

وختم: "يجب أن نتحسن على صعيد الأفراد، خصيصاً الجدد مثل دي ليخت وديميرال حتى لا نتقبل أهدافاً في المنطقة".

وعبر يوفنتوس لدور الستة عشر في دوري الأبطال بعد تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة، وسيقابل ليون عند استئناف المسابقة بفبراير القادم.