ساري: أرقام رونالدو ستحدد موعد راحته

يوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلاً على ليتشي

أوضح ماوريتسيو ساري، مدرب يوفتوس، أن النقص العددي بسبب الإصابات هو السبب في عدم لجوءه لتدوير اللاعبين في الفترة الأخيرة.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام ليتشي على ملعب الأخير ضمن الجولة التاسعة للدوري الإيطالي.

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وبدأ ساري حديث في المؤتمر الخاص بالمباراة عن الإصابات وتأثيرها على الفريق: "عددنا قليل في الوقت الحالي، سيكون هناك بعض التغييرات، دي تشيليو عاد لتوه ويحتاح لاستعادة مستواه، حتى رونالدو قد يحصل على راحة، سنرى حالته وأرقامه".

وأضاف: "فحوصات دوجلاس كوستا الأخيرة كانت سلبية، لا أعرف متى سيتعافى، مباراة ليتشي ليست بالسهلة ولا يجب الاستهانة، سيأتي وقت ليرتاح الجميع، خصوصاً في الدفاع، سنرى بخصوص المباراتين المقبلتين".

وحول المسؤول عن تنفيذ الركلات الثابتة: "على اليمين نملك رونالدو وبيانيتش، الأمر متروك لهما للاتفاق على المنفذ أثناء المباراة".

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وأشاد ساري بمستوى باولو ديبالا وبيانيتش مؤخراً مؤخراً: "حالياً يقدم مستويات هي الأفضل ، لم أشك لحظة في قدراته، بيانيتش دائماً ما أعجبني، يملك كل الإمكانيات ليحقق هدفه بأن يصبح الأفضل في العالم بمركزه".

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة برصيد 22 نقطة، بعدما فرط فقط في نقطتين بالتعادل مع فيورنتينا.