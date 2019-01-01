ساري: يوفنتوس انتصر أمام فريق فاز بجميع مبارياته

يوفي على الصدارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس اعتقاده أن الفريق لا يزال بحاجة للتحسن رغم الفوز على إنتر ميلان 2-1 في الأسبوع السابع للكالتشيو.

وقال ساري عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"الصدارة لا تعني الكثير في الوقت الحالي، المهم أننا لعبنا بشكل جيد".

وأضاف:"لقد أظهرنا الشخصية والإصرار ضد فريق فاز بجميع مبارياته قبل أن نواجهه".

وأوضح:"فريق يملك الجودة يمكنه القيام بذلك، حين يكون التمرير انسيابياً، تأتي الأهداف وفرص التسجيل كنتيجة مباشرة".

وتابع:"أعتقد أن الفريق قام بخطوات للأمام على صعيد التمرير، ما نحتاج للعمل عليه هو السيطرة على المباريات والحصول على الأفضلية على الأرض".

يذكر أن يوفنتوس اعتلى صدارة الجدول بهذا الفوز، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، وموقفاً سلسلة انتصارات إنتر التي جمع منها 18 نقطة في 6 مباريات.