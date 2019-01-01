ساري يوضح سبب استبعاد كيبا من تشكيل تشيلسي لمباراة توتنهام

الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا يتواجد على دكة بدلاء تشيلسي أمام توتنهام.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي سبب استبعاد حارسه كيبا أريزابالاجا من تشكيل الفريق أمام توتنهام ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

الحارس الإسباني كان قد رفض الخروج من ملعب ويمبلي قبل نهاية نهائي كأس رابطة المحترفين أمام مانشستر سيتي في مشهد شهد جدلًا واسعًا خلال اللقاء الذي خسره تشيلسي بركلات الترجيح.

ساري قال في تصريحات تلفزيونية: "إنه خياري وهذه رسالة لكل اللاعبين، نحن مجموعة من 25 لاعبًا واللاعب جزء لا يتجزأ من المجموعة".

المدرب الإيطالي أضاف عن احتمالية لعب كاباييرو مستقبلًا: "إنه جاهز لخوض كل المباريات ولديه الخبرة الكاملة للعب. سنرى ما سيحدث في المستقبل".

البريميرليج



هل أنتم جاهزون؟ pic.twitter.com/Vc11x9Luw1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

اختتم ساري تصريحاته قائلًا: "علينا أن ننسى ما حدث في المباراة الماضية، لعبنا مباراة جيدة وخيبة أملنا جاءت من النتيجة النهائية وليست بسبب مستوانا".

ساري يعاقب كيبا ويستبعده من الفريق الأساسي لمواجهة توتنهام

ساري استبعد كيبا من تدريب الفريق التالي للمباراة النهائية قبل أن يُغرمه النادي مرتب أسبوعًا كاملًا على خلفية الأحداث الأخيرة.

تشيلسي يتواجد في المركز السادس برصيد 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع وآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بينما يتواجد توتنهام كثالث الترتيب برصيد 60 نقطة.