ساري ينهال بالمديح على لوفتوس تشيك بعد الفوز على برايتون

مدرب تشيلسي سعيد بالفوز على برايتون بثلاثية ومواصلة الصراع على الظفر بالمركز الرابع

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي بأداء لاعبيه عقب الفوز على برايتون بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال المدرب الإيطالي في تصريحاته عقب المباراة: "لقد قدم الفريق مستوى رائع، كالوم جاهز لخوض أي مباراة بشكل أساسي وهو يتطور بشكل ملحوظ، روبن لا يعاني من آلام بالظهر وشارك في التدريبات في آخر ثلاثة أسابيع بشكل طبيعي، وأحرز هدفًا خرافيًا".

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كما أضاف مدرب نابولي السابق: "لدينا أكثر من لاعب رائع في جهة اليسار، هازارد، ويليان، وهودسون، لقد أشركت الأخير لأن المباراة مناسبة له، كون برايتون يدافع بشكل متأخر".

يذكر أن ساري يخوض موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج قادمًا من تدريب فريق نابولي.