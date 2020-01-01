ساري يلقي باللوم على مدافعي يوفنتوس بعد هزيمة فيرونا

مدرب يوفنتوس غاضب من المدافعين ومن الطريقة التي خسر بها أمام فيرونا

ألقى مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري باللوم على دفاع الفريق، بعد السقوط المفاجئ أمام فيرونا بنتيجة 1-2 في سهرة السبت.

وبعد المباراة قال مدرب تشيلسي السابق للصحفيين "كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف أن فيرونا سيجعلنا نعاني منذ البداية".

وأضاف في رسالة واضحة للاعبي "صمدنا بشكل جيد وضربنا الكرة مرتين على العارضة، ثم أخذنا زمام المبادرة، لكن لا يمكن التنازل عن النقاط بهذه الأخطاء السهلة".

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وتابع "من الصعب تفسير ما حدث في الهدف الأول، لذلك إذا كنا نريد الفوز بالمباريات، فلا مجال أبدًا للاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأخطاء".

وعن رأيه في أحقية الفريق المضيف في الثلاث نقاط، قال "بوجه عام فيرونا يستحق لأنه لعب بعدوانية منذ البداية وحتى النهاية، وكنا نعرف سيناريو المباراة، وفهمنا أهمية الصمود أمامهم في أول 25 دقيقة، ثم بعد ذلك عملنا على خلق الفرص".

واستطرد "فعلنا ذلك، لكن في النهاية أهدرنا النقاط بسهولة، وهذه العادة نحتاج للتخلص منها. ومن الواضح أن هذه المشكلة تتطور لأن يوفنتوس خسر ثلاث مباريات في آخر خمس مباريات في الدوري الإيطالي".

وختم "ما نحتاج إلى فهمه هو أن الفوز لا يعتبر أمرًا مفروغًا منه، علينا العمل بجدية أكثر، ونبذل كل ما في وسعنا بحثًا عن الأمجاد ولا نستريح. هذا الفريق اعتاد على الفوز في السنوات الأخيرة بشكل مريح، وعلينا ألا نضيع النقاط بسهولة في المرحلة القادمة".

ورغم الهزيمة، إلا أن الفريق ظل في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، على بعد 3 نقاط عن إنتر قبل مباراة الديربي ضد ميلان المقرر لها مساء اليوم الأحد في ختام مواجهات الجولة الـ23.