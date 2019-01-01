ساري يكشف موقف رونالدو من مواجهة أتلتيكو مدريد

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يوضح تطورات إصابة كريستيانو رونالدو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التطورات الأخيرة في عملية شفاء البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة التي يعاني منها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري بالمؤتمر الخاص بمواجهة أتلتيكو مدريد التي تقام ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وأكد خلالها على صعوبة المباراة.

وقال ساري: "لا يجب عليك أن تخوض سباقًا وكل ما في رأسك ألا تتعرض للهزيمة، علينا أن نضع تركيزنا على لقاء الغد دون الكثير من الحسابات المعقدة".

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وأضاف: "الصعود في المركز الأول بالمجموعة هو الأمر الأهم بالنسبة لنا في المرحلة الحالية لكننا نعلم أن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني لن يكون سهلًا أبدًا".

وأكمل: "علاقتي برونالدو جيدة للغاية ولو شعر بالغضب أحيانًا من التبديلات فذلك يعني أن اللاعب لديه طموحًا كبيرًا ويريد المساهمة مع الفريق دومًا".

وأردف: "تدرب مؤخرًا بشكل كامل مع زملائه في الفريق ويبدو أن حالته تتحسن بمرور الوقت لكن سيتوجب علينا تقييمه قبل اللقاء بالغد".

جدير بالذكر أن رونالدو كان مستبعدًا من مباراة يوفنتوس الأخيرة في الدوري أمام أتالانتا بسبب إصابته وهي المواجهة التي فاز بها البيانكونيري بثلاثة أهداف لهدف.