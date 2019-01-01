ساري يكشف موقفه من انتقال هازارد إلى ريال مدريد

بعد ربط انضمام البلجيكي لريال بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

رفض ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، التعليق على انتقال جناح الفريق إدين هازارد لصفوف نظيره الإسباني ريال مدريد.

هازارد يماطل في جميع محاولات تشيلسي لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، ليبقى مستقبله محل شكوك كبيرة مع البلوز.

ومع عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال، تعود الأنباء أخرى بصورة أقوى، نظراً لتصريح اللاعب أكثر من مرة برغبته في اللعب مع المدرب الفرنسي.

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وقال ساري في تصريحات صحفية:"لا أعلم عليكم سؤال هازارد، في هذه اللحظة لم أتحدث معه عن أي شيء".

وأضاف:"بالنسبة لي لا أشعر بالقلق، قلتها في وقت سابق، أريد بفريقي من هم يريدون اللعب لتشيلسي فقط".

وأما عن مواجهة دينامو كييف في الدوري الأوروبي:"لا توجد مشاكل كبيرة باستثناء النواحي الذهنية، لا يمكنك الاستهانة بأي خصم تحت أي ظروف".

وعن مستقبله:"لا أعلم حتى الآن كل تركيزي فقط على مباراة الغد، الموسم القادم بعيد جداً ولا يمكنني التفكير فيه الآن".

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مرض هيجواين:"يعاني من حمى بعد مباراتنا في الدوري الإنجليزي، لذلك قررنا تركه في المنزل حتى يتعافى للمباراة القادمة".

أرضية ملعب كييف:"كارثة وتمثل خطورة كبيرة جداً علينا، من الصعب لعب أي كرة قدم هنا لأنها قد تتسبب في العديد من الإصابات".

تشيلسي يلعب غداً الخميس ضد دينامو كييف الأوكراني، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، وهو في أريحية شديدة بعد الفوز على ملعبه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.