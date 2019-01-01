ساري يكشف حقيقة الخلاف بين اللاعبين قبل نهائي الدوري الأوروبي

تعرف على تصريحات ساري قبل مواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن حقيقة الخلاف بين جونزالو هيجواين وديفيد لويز في تدريبات الفريق بالأمس، الثلاثاء.

الصحف الإنجليزية نشرت مقطعًا للفيديو يظهر خلاف بين هيجواين ولويز مما اضطر ساري لمغادرة التدريبات.

وقال ساري في تصريحات قبل المباراة: "يبدو أنّه كان هناك سوء تفاهم، كان هدفي هو التدرب على الكرات الثابتة ولهذا شعرت بالغضب".

وأوضح: "لو أن هذا الخلاف بين اللاعبين سببه السعي نحو القتال وتقديم الأفضل من أجل الجاهزية لمباراة النهائي فالطبع سأكون سعيدًا، لو أن هناك هدفًا آخر فهذا يزعجني".

المدرب الإيطالي أشار إلى أنّ هدفه العودة من باكو حاملًا بطولة الدوري الأوروبي وإنهاء أول موسمه مع تشيلسي بلقب.

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واختتم: "نجولو كانتي كان مصابًا ولم نكن واثقين من جاهزيته للمشاركة في المباراة حتى صباح اليوم. أعتقد أنه سوف يكون عونًا لنا في اللقاء".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حقق بطولة الدوري الأوروبي في 2012-2013 مع المدرب الإسباني رافا بينيتيز.