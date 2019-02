ساري يكشف أهداف تشيلسي قصيرة الأمد وعلاقته بأبراموفيتش

تحدث المدير الفني الإيطالي مارويسيو ساري عن أبرز غيابات تشيلسي في لقاء الغد أمام مالمو السويدي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويعد هذا الظهور هو الأول للبلوز عقب الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

ويغيب الثنائي، ماركوس ألونسو وكذلك روبن لوفتس تشيك عن صفوف تشيلسي لمواجهة الغد، ليعلق الإيطالي على أسبابها: "لوفتس نفس المشكلة القديمة، ليست قوية لكنه في تلك اللحظة خارج القائمة، أتمنى أن يكون جاهزًا لمباراة كأس الاتحاد، من المستحيل أن يتواحد غدًا، وألونسو يغيب من أجل الراحة ليست مشاكل بدنية".

وعن الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية دون رد: "ليس من السهل، أن تلعب بعد الخسارة بسداسية أن تلعب بشكل جيد، نريد أن نفوز ونعرف أن الأمور لن تكون سهلة، لأننا نلعب أمام فريق جيد يلعب كوحدة واحدة، وجيدين في الشق الدفاعي، نريد الفوز وردة الفعل السريعة".

وكان ساري قد أكد سابقًا أنه من الصعب تحفيز لاعبي تشيلسي ليرد في السياق ذاته: "في رأيي، مشكلة المباراة الأخيرة لم تتعلق بالحافز، لكننا لم نكن قادرين، بعد الدقائق الأولى منذ أن تلقينا لهدف الأول لم نستطع الرد، وتلك مشكلة مختلفة، أنها مشكلة عقلية ونريد حلها".

2️⃣4️⃣ hours to go!



Unbeaten so far, the Europa League is back tomorrow! 🙌#MALCHE pic.twitter.com/NNNYlYZhJL