ساري يقدم نصائحه لهودسون أودوي ويشيد بأداء البلوز

البلوز وفوز ثالث على التوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، بأداء تشيلسي عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف البلوز عن طريق جيرو وويليان وهودسون أودوي، لتضع قدمًا للبلوز في ربع النهائي، قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال ساري عقب الفوز الثالث توالياً: "لقد أُتيحت لنا فرص عديدة، كنا لنسجل أكثر، لكن النتيجة جيدة، ولم نستقبل هدفًا على أرضية ميداننا، وعلينا الحذر الآن، لدينا لقاء الإياب، ولابد من التركيز لأننا نريد التأهل".

وعن الإسباني بيدرو: "لقد قدم مباراة جيدة، خاصة في الشق الدفاعي، أهدر فرصتين أو 3، لكنه لعب مباراة كبيرة".

وعن انتصارات أياكس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال: "إذا استقبلت الأهداف، ستكون في مشكلة ذهنية، تريد أن نتأهل بأعلى قدر من التركيز".

واختتم حديثه عن هودسون أودي الذي سجل الهدف الثالث: "لديه كل شيء لإقناعي بأنه لاعب كبير، ولدي رأيي، لن يكون في القمة الآن، يحتاج التطور وقد يصل إلى الأفضل في سن الـ22 أو 23، مثل أي لاعب، أريده أن يتطور بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية".

وسيحل البلوز ضيوفًا على دينامو كييف في أوكرانيا الخميس المقبل.