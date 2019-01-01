ساري يفسر سبب استبعاد كيبا ويشيد بروح تشيلسي في الشهر الأخير

ساري سعيد بالأداء المتواصل من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري عن سعادته بالفوز على توتنهام في ديربي لندني، بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق البلوز على الديوك، بفضل هدف الإسباني بيدرو، وهدف آخر عكسي من كيران تربيير.

وغاب الإسباني كيبا عن المشاركة في لقاء شهد تواجد الأرجنتيني كابايرو في حراسة مرمى البلوز بعد أزمة الإسباني الأخيرة.

وعلق ساري على غياب أغلى حارس في العالم: "لقد كان قرارًا سهلاً لأن كيبا ارتكب خطأ كبير وتم دفع ثمنه للنادي، وفي هذا اللقاء كان عليه دفع الثمن للفريق، تلك رسالة للفريق وغرفة الملابس، نحن فريق ولسنا 25 فردًا، وسيظل كيبا معنا".

وواصل الإيطالي الذي سبق له تدريب نابولي قائلاً: "الأداء كان متسقاً وفي النهاية حصلنا على النتيجة، كان مشابهًا لمباراة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي".

وعن بيدرو صاحب هدف البلوز الأول: "أنه لاعب هام لنا، خطير وسجل وكان مفيدًا في الجزء الدفاعي أيضًا في إحداث التوازن للفريق".

وعن علاقته باللاعبين: "لقد كنت متأكداً قبل المباراة، لدي علاقة جيدة مع اللاعبين، منذ الشهر الماضي وتحسنت".

وأشاد بأداء كابايرو: "أنه حارس رائع، ولديه خبرة كبيرة، وهو رجل رائع لنا، كان بثقة كبيرة في الملعب وكذلك غرفة الملابس".

الــــســــــــفــــــــــاح 🔥



سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وانهى الإيطالي: "فقط نريد الاستمرارية، لعبنا بشكل جيد في النهائي، من المُحبط أن تكون تلك النتيجة، لكن كنا واثقين من تقديم أداء كبير".

وأشعل تشيلسي صراع المركز الثالث، خاصة مع انتصارات أرسنال ومانشستر يونايتد وسقوط توتنهام في المباريات الأخيرة.