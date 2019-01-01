ساري يعترف: الحظ خدمنا أول الموسم ولا نلعب بصورة جيدة

تعرف على تصريحات ماوريسيو ساري حول موسم تشيلسي

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أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ فريقه لا يقدم كرة جيدة وأن هذا الأمر طبيعي في أول مواسمه في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يحتل المركز السادس بعد 31 مباراة برصيد 60 نقطة وانتصر بصعوبة على كارديف سيتي في الجولة الماضية.

وقال ساري في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: "نحن لا نلعب بصورة جيدة، نحتاج للتطور وتحسين أسلوبنا ولكن الأمر لن يكون سهلًا وخاصة أنّ هذا هو الموسم الأول لي في إنجلترا".

وأوضح: "بدأت العمل في وسط يوليو وأول مباراة كانت مع انطلاق شهر أغسطس ولم نلعب مباريات تحضيرية كافية وبالتالي كان من الصعب للغاية أن تسير الأمور بالشكل المخطط له".

المدير الفني السابق لنابولي أشار إلى أنّ الجمهور توقع الكثير في بداية الموسم وذلك لأن الفريق لم يخسر أي مباراة حتى ديسمبر ولكن في الدوري الإنجليزي الأمور ليست سهلة ومن الصعب التواجد بين الأربعة الكبار.

أداء 🐺 في الدوري هذا الموسم:



🤝 وولفرهامبتون 1 × مان سيتي 1

🤝 مان يونايتد 1 × وولفرهامبتون 1

🤝 آرسنال 1 × وولفرهامبتون 1

✅ وولفرهامبتون 2 × تشيلسي 1

✅ توتنهام 1 × وولفرهامبتون 3

🤝 تشيلسي 1 × وولفرهامبتون 1

✅ وولفرهامبتون 2 × مان يونايتد 1



كلمة السر: نونو سانتو!👌 pic.twitter.com/CG5zen98mR — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وأردف: "بدأنا بصورة جيدة ولكن بعدها واجهنا العديد من المصاعب وكنا محظوظين بالنتائج التي حققناها مع انطلاق الموسم ولكن ما حدث بعد ذلك كان طبيعيًا".

واختتم: "نحتاج للعمل وتحسين الأخطاء والتطور وأول موسم دائمًا يكون صعبًا لأي مدرب في البريميرليج لذلك يجب تصحيح الأوضاع".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي يواجه دينامو كييف يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.