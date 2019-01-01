ساري يعاقب كيبا ويستبعده من الفريق الأساسي لمواجهة توتنهام

بعد الواقعة الأخيرة في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ورفضه التغيير

قرر ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، استبعاد الحارس كيبا، من التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه مع توتنهام.

تشيلسي يستضيف سبيرز في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأربعاء.

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كيبا تسبب في أزمة كبيرة للبلوز الأحد الماضي، بعد رفضه للتغيير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين أمام مانشستر سيتي.

البلوز خسروا المباراة بركلات الترجيح، وسط حالة إحراج شديدة تسبب فيها كيبا لساري وزميله ويلي كاباييرو.

وبناء عليه سيدخل تشيلسي مباراة سبيرز بالتشكيل التالي :

حارس: كاباييرو

دفاع: أزبلكويتا، روديجير، ديفيد لويز، ماركوس ألونسو

وسط: جورجينو، كانتي، كوفاشيتش

هجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد

البدلاء: كيبا أريزابالاجا، كريستيانسين، باركلي، لوفتس تشيك، هودسون أودوي، ويليان وجيرو.

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ويدخل تشيلسي المباراة وهو في المركز السادس بـ50 نقطة، بينما يأتي توتنهام ثالثاً بـ60 نقطة.