ساري يعاقب كيبا ويستبعده من الفريق الأساسي لمواجهة توتنهام

قرر ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، استبعاد الحارس كيبا، من التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه مع توتنهام.

تشيلسي يستضيف سبيرز في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأربعاء.

كيبا تسبب في أزمة كبيرة للبلوز الأحد الماضي، بعد رفضه للتغيير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين أمام مانشستر سيتي.

البلوز خسروا المباراة بركلات الترجيح، وسط حالة إحراج شديدة تسبب فيها كيبا لساري وزميله ويلي كاباييرو.

وبناء عليه سيدخل تشيلسي مباراة سبيرز بالتشكيل التالي :

حارس: كاباييرو

دفاع: أزبلكويتا، روديجير، ديفيد لويز، ماركوس ألونسو

The team news is in! 👊#CHETOT pic.twitter.com/ZK4RDUk2LX