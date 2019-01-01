ساري يطمئن جماهير تشيلسي على ويليان وجيرو
هيثم محمد فيسبوك تويتر
طمأن ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، جماهير الفريق عى حالة نجميه ويليان وأوليفيه جيرو بعد الإصابات التي تعرضا له مؤخراً بمباريات البلوز هذا الأسبوع.
وخرج ويليان مصاباً في المواجهة أمام ساوثامبتون بالشوط الأول، بينما غاب المهاجم الفرنسي عن المباراة التي انتهت على وقع التعادل السلبي.
وقال ساري للمراسلين بعد المباراة: "إصابة ويليان ليست خطيرة، نفس الوضع بالنسبة لبيدرو، بعد أسبوع سيعود للتدرب من باقي اللاعبين".
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وواصل: "الطبيب أخبرني أن جيرو يمكنه التدرب بعد عشرة أيام، ولكن المشكلة في الوقت الراهن، لم أمتلك أي حلول هجومية أمام ساوثامبتون".
واستمر الإيطالي: "فقط لوفتوس تشيك على الدكة وكان يعاني بدنياً من إصابة في الظهر، ولذا دفعت بفابريجاس".
وحول إمكانية إعادة ميتشي باتشواي من الإعارة: "لا أعرف، وولكن الإدارة تعرف تماماً طلباتي بخصوص الأمر، نحتاج في هذا المركز للاعب بخصائص مختلفة".
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 44 نقطة رابعاً، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقة أرسنال بعد مرور 21 جولة.