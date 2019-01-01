ساري يشكو أرضية الملعب ويتمنى مواجهة نابولي في النهائي

الإيطالي يشيد بأداء جيرو رجل الهاتريك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته عقب فوز فريقه على دينامو كييف بخمسة أهداف دون رد في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لقد بدأنا بشكل جيد، أردنا البداية بهذا الشكل أمام خصم في وضع صعب، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية طوال الشوط الأول وأدرنا الثاني بشكل جيد أيضاً".

وعن أداء أوليفييه جيرو الذي سجل هاتريك وصنع هدفاً قال:"لقد كان جيداً للغاية في الآونة الأخيرة، كل مرة لعب بها كان جيداً، لقد سجل 9 أهداف في 9 مباريات بتلك المسابقة، أنا سعيد به للغاية".

أما عن أرضية الملعب كرر ساري شكواه قائلاً:"لقد كنت محبطاً من جودة الأرضية، ولكن الأمر يضر بالفريقين. لم تكن ظروف جيدة سواء لنا أو لدينامو".

أما عن تأهل نابولي فريقه السابق قال:"أفضل مواجهتهم في النهائي، هذا يعني أننا وصلنا إلى المباراة النهائية، وسيكون من الصعب اللعب ضدهم نظراً لتاريخي مع النادي".

يذكر أن تشيلسي قد تأهل بمجموع المباراتين 8-0 إلى ربع نهائي المسابقة، رفقة نابولي وفالنسيا حتى الآن.