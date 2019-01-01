ساري يشرح .. لماذا ظهر يوفنتوس بمستوى باهت أمام تورينو؟

ساري يبرر سبب الأداء غير المقنع ليوفنتوس أمام جاره في المدينة

أرجع المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري سبب ظهور فريقه بمستوى أقل من المتوقع أمام جاره في المدينة تورينو، لصعوبة مباراة الديربي وظروفها المختلفة عن باقي المباريات.

وتجاوز اليوفي جاره العاق بهدف نظيف سجله الهولندي اليافع ماتياس دي ليخت، ليستعيد زعيم الكرة الإيطالية على المستوى المحلي صدارة جنة كرة القدم بالوصول للنقطة الـ29 بفارق نقطة عن إنتر بعد فوزه هو الآخر على بولونيا بشق الأنفس بهدفين لهدف.

وبعد المباراة قال مدرب تشيلسي السابق لشبكة DAZN "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان واضحًا أن تورينو لديه رغبة وإصرار للخروج بنتيجة إيجابية، لذلك كان الجزء الأول من الخطة احتواء المنافس ثم السيطرة على المباراة لاحقًا".

رائع أن تسجل أول أهدافك مع فريقك الجديد في مباراة ديربي! 🔥



دي ليخت يُثبت حضوره مع يوفنتوس 👏pic.twitter.com/OmoAtwGnlk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

وأضاف "المباراة كانت مليئة بالكثافة والقوة البدنية، لم تكن مناسبة لإظهار أفضل ما لدينا، لكننا نجحن في تحقيق الشيء الأهم، كما أنها ليست مباراة الأداء الجميل، وذلك بسبب أسلوب المنافس وأجواء الملعب، لذلك اضطررنا للعب بطريقة مختلفة عن طريقتنا المعتادة، لذا من الجيد أننا تمكنا من تحقيق الفوز".

وعن مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت قال "عانى بعض الشيء في أول 20 دقيقة، لكن بعد ذلك دخل المباراة وظهر بمستوى جيد جدًا في الشوط الثاني، ولا ننسى أنه ما زال بعمر 19 عامًا، وقادم من دوري أكثر انفتاحًا وأقل تكتيكًا من الدوري الإيطالي، وطبيعي جدًا أن يستغرق بعض الوقت ليتحسن".