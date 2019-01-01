ساري يسعى لضم نجم نابولي لصفوف يوفنتوس قبل أن يبدأ تدريبهم
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة من المدرب ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي والمنتظر في يوفنتوس للحصول على خدمات السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي ذكرت أن المدرب سيحب أن يضم لاعبه الذي تعامل معه من قبل في نادي نابولي.
📆نهائي 2017— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩
واصل ريال مدريد تألقه في دوري أبطال أوروبا، واكتسح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد⚪️⚪️🏆 pic.twitter.com/3EQY6k8jxc
وذكرت الصحيفة أن المدرب قد أصبح قريبًا للغاية من التواجد على مقاعد نادي يوفنتوس كمدير فني في الموسم المقبل، وأنه قد بدأ العمل بالفعل على شكل الفريق.
وألمحت لإمكانية الإعلان بشكل رسمي عن صفقة تدريبه ليوفنتوس خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مما قد يشعل نيران الغضب في مدينة نابولي.
ساكي: وصول ساري إلى يوفنتوس سيكون نقطة تحول في الكالتشيو
وتسعى إدارة النادي لتنفيذ طلبات ساري قبل انطلاق الموسم الجديد لمساعدته على تقديم كل ما يسعى له، وستقدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لضم اللاعب.
جدير بالذكر أن إدارة نابولي سبق لها أن رفضت عرضًا من مانشستر يونايتد بقيمة مقاربة من أجل الحصول على خدمات المدافع السنغالي بحسب تقارير عديدة.