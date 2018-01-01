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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يستعين بالفيديو للتقليل من أخطاء الدفاع

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Getty Images
مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري مستاء من الأخطاء الدفاعية لفريقه

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه أعد فيديو لفريقه، لكي يشاهدوا أخطائهم الدفاعية في المباريات السابقة.

حيث أن تشيلسي تراجع حاليًا للمركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق إحدى عشرة نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، وذلك بعد خسارته الأخيرة من قبل ليستر سيتي بهدفٍ مقابل لا شيء.

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وقال ساري: "لقد أعددت فيديو لمشاهدة أخطاء الفريق الدفاعية لتجنب حدوثها في المباريات المقبلة، أجلس مع مجموعة اللاعبين ككل في البداية، بعد ذلك أقسمهم لمجموعات، كل مجموعة أربعة أو خمسة لاعبين ليشاهدوا أخطائهم الفردية".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "لا أفكر في أعياد الميلاد حاليًا، أفكر في مواجهات البوكسينج داي".

ومن المقرر أن يحل تشيلسي ضيفًا على نظيره واتفورد في الجولة المقبلة في البريميرليج.

يذكر أن ساري يخوض موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج، خلفًا لمواطنه أنتونيو كونتي.

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