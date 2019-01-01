ساري يزيد الغموض حول مستقبله مع تشيلسي

مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري غير متأكد من إمكانية البقاء أو الرحيل عن قلعة ستانفورد بريدج بعد نهاية الموسم

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي بأنه غير متأكد من إمكانية البقاء أو الرحيل عن تدريب البلوز بعد نهاية الموسم الجاري.

ويخوض المدرب الإيطالي موسمه الأول في قلعة ستانفورد بريدج قادمًا من نابولي بعد خلافة مواطنه أنتونيو كونتي، ليقود الفريق لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي "البريميرليج" وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي، والذي من المقرر إقامته في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيقابل فيه البلوز جاره اللندني آرسنال.

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وعن مستقبله مع تشيلسي قال ساري: "أعتقد إنني سأبقى، ولكنني لست متأكدًا من ذلك، كل ما أستطيع أن أقوله إن إدارة الفريق طلبت مني التأهل لدوري الأبطال، وهذا ما حققته".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "كما تعرفون فأنا أحب الكرة الإنجليزية والبريميرليج، مستوى الدوري رائع والأجواء ممتازة، وأود البقاء هنا".

يذكر أن تشيلسي أيضًا كان قد خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير الماضي أمام فريق مانشستر سيتي.