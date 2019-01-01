النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يزيد الغموض حول وضعية فابريجاس وكاهيل مع تشيلسي

التعليقات()
Getty Images
ساري يجيب عن الأسئلة بخصوص اللاعبين المتوقع رحيلهم عن تشيلسي يناير الحالي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي حول اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف النادي اللندني خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

اختيارات المحررين

وكان سيسك فابريجاس قد ودع جماهير تشيلسي في المباراة الأخيرة له أمام نوتنجهام فوريست، كما ارتبط جاري كاهيل بالعديد من المفاوضات.

وبخصوص ذلك، قال ساري حين سؤل عن فابريجاس: "سيسك يعاني من إصابة بتمزق عضلي في ربلة الساق، لا أعلم إذا كان جاهزًا للعب أم لا"

وأضاف: "لا أستطيع الحديث عن انتقاله إلى موناكو، يمكنني إبداء رأيي فقط، ولكنني لا أعرف قرار النادي بشأنه، النادي يمتلك سياسة ما للتعامل مع اللاعبين فوق 30 سنة"

وتابع: "جاري كاهيل لاعب في صفوفنا أيضًا، لا يمكن الحديث حول رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية، نحن نحتاج لجميع اللاعبين الذين نمتلكهم"

يذكر أن تشيلسي كان قد تعاقد مع كل من جورجينيو وكيبا أريازابالاجا من نابولي وأتليتليك بيلباو خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.  

الموضوع التالي:
مانشستر سيتي يوجه أنظاره نحو ديبالا
الموضوع التالي:
الهلال يفاوض مساعد مورينيو لخلافة جيسوس بنهاية الموسم
الموضوع التالي:
بيتزي يستبعد الخيبري ويستدعي سلطان الغنام
الموضوع التالي:
أبرز الشجارات بين زملاء الفريق الواحد
الموضوع التالي:
تشيك: التأهل لدوري الأبطال القادم أهم من الألقاب
إغلاق