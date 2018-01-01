ساري يريد هيجواين مقابل التضحية بمهاجم تشيلسي

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ميلان وتشيلسي بطليها هيجواين وموراتا

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت شبكة ميدياسيت الإيطالية عن اتصال أجراه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، باللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم ميلان، لإقناع الأخير بالانتقال للبلوز.

وكان ساري قد سبق له تدريب هيجواين 31 عامًا في صفوف نابولي.

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ويلعب هيجواين حاليًا في صفوف ميلان على سبيل الإعارة لموسم واد مقابل 18 مليون يورو.

كما أن هيجواين لم يحرز أي أهداف بالكالتشيو في آخر ست جولات.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن ساري يريد الحصول على هيجواين في صفقة تبادلية، ينتقل فيها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف ميلان.

يذكر أن هيجواين كان قد سبق له اللعب لفرق ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس، قبل أن يحط الرحال مؤخرًا في قلعة سان سيرو.

يشار إلى أن ماوريسيو ساري يخوض موسمه التدريبي الأول مع فريق تشيلسي.