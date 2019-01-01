ساري يريد كانتي في صفوف يوفنتوس والنادي يحدد قيمة الصفقة

نادي يوفنتوس يحدد قيمة صفقة نجولو كانتي بعد طلب ماوريزيو ساري الحصول على خدماته في أقرب فرصة من تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط ملعب تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن ساري يريد دعم خط وسطه بنجم البلوز نظرًا لمعرفته التامة بقدراته الكبيرة.

وذكرت الصحيفة أن ساري تحدث مع بافيل نيدفيد بالفعل وأخبره برغبته ولم يبد الأخير أي اعتراض على إتمام الصفقة في الفترة المقبلة.

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وحددت إدارة يوفنتوس حاولي ٧٠ مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحهم خلال سوق الانتقالات وهو الرقم الذي يؤمنون أن تشيلسي سيقبل به للتخلي عن كانتي.

ويحلم ساري بحسب ما ذكرت الصحيفة أن يكون وسط ملعبه الأساسي مكون من ميراليم بينايتش وآرون رامزي ونجولو كانتي، حيث يرى تلك التوليفة مثالية لطريقته.

جدير بالذكر أن كانتي يعد قطعة أساسية في تشكيلة تشيلسي منذ انضمامه قادمًا من ليستر سيتي بعدما حقق لقب الدوري مع الثعالب في ٢٠١٦.