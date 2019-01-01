ساري يرفض الحديث عن واقعة كيبا ويؤكد: تشيلسي لن يذبحه

ماوريسيو ساري يرفض الحديث عن الحارس كيبا ويؤكد أن تشيلسي لن يذبحه قبل مواجهة توتنهام المنتظرة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الحديث عن قراره بخصوص واقعة الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاجا أمام مانشستر سيتي.

وكان كيبا قد رفض الانصياع لأوامر ساري بالخروج من أجل الاستبدال قبل الركلات الترجيحية لنهائي كأس كاراباو بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأكد الطرفان أن الأمر كان سوء تفاهم لا أكثر، ولكن ساري رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين الخاصة بالقصة قبل لقاء تشيلسي وتوتنهام.

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وقال ساري: "لا يوجد قرار بشأن هذا الأمر، لقد استنفذت ما لدي حول الواقعة، والأمر الأكيد أن تشيلسي لن يذبح لاعبه بسبب ذلك"

وأضاف: "المباراة أمام توتنهام ستكون مصيرية في الكثير من الحسابات، وسنلعب فيها بكل ما لدينا بغض النظر عن من سيلعب"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن تشيلسي قد هُزم من مانشستر سيتي بسداسية في الدوري منذ أسبوعين، الأمر الذي أعقبه خسارة في نهائي كأس كاراباو من السيتي نفسه، وهو ما جعل ساري يقع تحت طائلة الانتقادات.