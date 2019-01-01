ساري يرد على الجماهير ويفسر سبب عدم البدء بهازارد وكانتي

تشيلسي خطف الفوز أمام كارديف

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رد المدير الفني الإيطالي مارويسيو ساري لتشيلسي الإنجليزي، على هتافات جماهير البلوز التي تطالب بإقالته.

وتأتي هتافات جماهير تشيلسي رغم الفوز بهدفين مقابل هدف على كارديف سيتي، في الدقائق الأخيرة من اللقاء وقلب تأخره.

وليعلق على الهتافات عقب نهاية اللقاء: "قد يكونوا غير سعداء بالنتيجة، أنا أقدر هذا، استطيع فهم هذا جيدًا، لقد اعتدت على هذا".

وعن أسباب تراجع أداء البلوز: "بعد مباراة إيفرتون، كنا في حالة عصبية، لم نلعب في الشوط الأول جيدًا وتلقينا هدفًا غبيًا".

وواصل: "في النهاية نستحق الفوز، لا أعرف إذا كان الهدف من تسلل أم لا، أريد رؤية الأمر للحكم على الكرة، لا أعرف، أحيانا يقف الحظ في صفك".

لاعبو الفريقين بقميص kick it out "اطردوها" لمكافحة العنصرية 👏 pic.twitter.com/J8bbQvLoki — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وكان نيل وارنوك مدرب كارديف قد أبدى استياءه من الموقف التحكيمي في لقاء اليوم ليتابع: "لقد قال لي وارنوك أنها تسلل، أنه متأكد، لا أعرف لأن المنطقة الفنية بعيدة عن منطقة الجزاء لذلك غير متأكد".

وجلس هازارد وكانتي على دكة البدلاء منذ بداية اللقاء، ليعلق على السبب: "كانتي خاض 50 مباراة، وكذلك هازارد 47، والأسبوع الماضي شاركا في 180 دقيقة مع منتخباتهم، لذلك اعتقد أنه وقت الراحة لهم".

وأردف: "نحن محظوظون لأننا حققنا الفوز، وهازارد شارك في 30 أو 35 دقيقة، وبدون ظهور لكانتي".

وأتم مدرب نابولي السابق: "أنا سعيد لحصد الـ3 نقاط، أن نخسر اليوم كانت ستكون صعبة لنا، نحن نقاتل، ولدينا الفرصة".

وسيلتقي تشيلسي في منتصف الأسبوع مع برايتون ثم وست هام في الدوري الإنجليزي.