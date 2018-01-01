ساري يرحب بعودة مورينيو لانجلترا - باستثناء نادي واحد

المدرب الإيطالي ينهال بالمديح على البرتغالي جوزيه مورينيو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

أبدى ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، إعجابه بجوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

مورينيو رحل عن يونايتد الثلاثاء الماضي، بعدما تدهورت نتائج الشياطين الحمر سواء على الجانب المحلي والأوروبي.

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ساري أعرب عن احترامه الشديد للبرتغالي، متمنياً عودته للدوري الإنجليزي بأي مكان ماعدا نادي واحد.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي:"أعتقد أنه سيعود، لقد فاز بكل شيء بكل مكان، أنا معجب جداً به كمدرب وأيضاً كإنسان".

وأضاف:"كان على صواب عندما قال أن مانشستر يونايتد لديه مستقبلاً بدون وكذلك سيكون له مستقبلاً عظيماً بعد رحيله عنهم".

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وتابع:"أريد رؤيته مرة أخرى بأحد الأندية ربما في إنجلترا بأي نادي.. إلا هنا في تشيلسي".

مانشستر قام بتعيين النرويجي أولي سولشار بدلاً من مورينيو، وهي الوظيفة التي يراها ساري في قمة الصعوبة.

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واستطرد الإيطالي:"مهمة صعبة جداً لكني لا أعرفه جيداً كمدرب، كان لاعباً رائعاً علينا الانتظار لنرى عمله".

جدير بالذكر أن ساري تقابل مع مورينيو مرة وحيدة منذ قدومه في إنجلترا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد 2/2.