ساري يدين العنصرية ضد سترلينج ويكشف غيابات البلوز

الإيطالي يقف بجانب لاعب مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أدان المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، الأفعال العنصرية التي قامت بها جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي نحو المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج.

وكان تشيلسي قد تفوق على مانشستر سيتي، مطلع الأسبوع الحالي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد إهانة من بعض جماهير البلوز للاعب المنتخب الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي غدًا في ختام مبارياته بدور المجموعات من الدوري الأوروبي، أمام مول فيدي المجري، حيث تحدث الإيطالي، عن ما حدث.

ساري بدأ حديثه عن أحداث يوم السبت: "في البداية أنا أدين كل ما حدث، لكنني ليس لدي أقوله أكثر ، لأنه قيد التحقيق، لكنني أدين كل أنواع التمييز".

Asked about the incident on Saturday involving Raheem Sterling, Sarri says: 'First of all I want to say I condemn any form of discrimination, but I have to stop here because there is an investigation.' #VIDIvCFC — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 12, 2018

وتابع الإيطالي: "هذا الأمر مثير للأشمئزاز، أنتم تعرفون رأيي والنادي، وعلينا الآن أن نتحدث عن المباراة، أنها من المباريات التي صعب أن تحضر لها".

وسيغيب كلاً من الحارس كيبا، روديجير، هازارد، كانتي، أزبيليكويتا، من أجل الراحة، مقابل غياب كلاً من كوفاتيشيتش وكاهيل وموسيس بسبب الإصابة.

وأكد مدرب نابولي السابق، تزايد فرص إثيان إمبادو في المشاركة غدًا بسبب إصابة قائد الفريق جاري كاهيل.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وتحدث ساري عن صعوبة اللقاء: "المباراة الأخيرة كانت صعبة للغاية، وكان صعب التسجيل، أنهم ينافسون على التأهل، واعتقد أنه يريدون الفوز، لذلك ستكون المباراة قوية".

وضمن تشيلسي التأهل بفضل حصده العلامة الكاملة في المباريات الخمسة السابقة، لينجح في حجز مقعده كأول ترتيب المجموعة.