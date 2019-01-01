ساري يحرج جوارديولا ويرفض مصافحته بعد السداسية!
محمد عماد فيسبوك تويتر
أثار المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الجدل بتصرفه الغريب مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وذلك بعد فوز الأخير بسداسية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
What an incredible result! ⚽️— Manchester City (@ManCity) February 10, 2019
💙 6-0 🔵 #MCICHE #mancity pic.twitter.com/E5TCoDiBdE
نهاية اللقاء شهدت ذهاب المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمصافحة ساري بعد اللقاء ولكن الأخير رفض مصافحته، لينقذ مساعده زولا الموقف ويصافح جوارديولا.
مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بسداسية ويواصل الضغط على ليفربول
ويخوض ساري موسمه الأول في البريميرليج بعد قدومه من نابولي لخلافة مواطنه أنتونيو كونتي في تدريب البلوز، بينما يسعى جوارديولا قيادة مانشستر سيتي للحفاظ على لقب البريميرليج الذي توج به الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط.
يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل السيتزن الصدارة بشكل مؤقت متساويًا مع ليفربول.