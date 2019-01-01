ساري يتوقع المزيد من التعاقدات ليوفنتوس الصيف الحالي

ساري يتحدث عن الميركاتو ومستقبل هيجواين بعد خسارة يوفنتوس أمام توتنهام في كأس الأبطال الودية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

توقع ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس المزيد من التعاقدات والإنفاقات من قبل إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخسر يوفنتوس من توتنهام، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم، في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال ساري في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة، أمام فريق قوي، لقد كانوا أسرع منا وأكثر انفجاراً في الملعب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "نتوقع المزيد من الإنفاقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على ما يبدو أن السوق لم ينتهِ بعد بالنسبة للإدارة"

وتابع: "جونزالو هيجواين لا زال لاعبًا في صفوف الفريق، لا توجد أي معلومات إضافية من الممكن الحديث عنها فيما يتعلق به"

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يذكر أن يوفنتوس قد تعاقد مع كل من ماتياس دي ليخت وأدريان رابيو وأرون رامسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.