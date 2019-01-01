ساري يتقبل عذر تراجع أداء لاعبي تشيلسي أمام فولهام

البلوز يواصلوان النتائج والأداء الجيد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإيطالي، ماورويسيو ساري، بأداء لاعبي تشيلسي في الفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم هدفا هيجواين وجورجينيو فوز البلوز على حساب الفريق اللندني الذي يعانى من في صراع الهبوط.

وشهدت مباراة اليوم، عودة الإسباني كيبا لحراسة مرمى البلوز، بعد غياب الجولة الماضية، بسبب أزمة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.

وتحدث الإيطالي على أداء البلوز: "لقد لعبنا بشكل جيد في 60 دقيقة، وكان بمقدورنا قتل المباراة، الدقائق العشرين أو 25 الأخيرة كانت لتسبب المشاكل، لأننا كنا نشعر بالتعب ذهنياً وبدنياً بعد 120 دقيقة أمام سيتي ومباراة قوية أمام توتنهام، لكنني سعيد بأداء الـ60 دقيقة والنتيجة".

وأثنى على أداء الحارس كيبا: "أنه رجل، لقد تفهم خطأه وتعامل معه بشكل جيد، أنا سعيد بكايايرو، أنه أمر مهم للمجموعة وغرفة الملابس، أعتقد أنه لدينا المساحة للوصول للزخم في نهاية الموسم".

وأشاد بأداء هيجواين الذي افتتح التسجيل اليوم: "لقد لعب مباراة جيدة، اعتقد أنه في تلك اللحظة ليس في القمة، لكنه يتحسن، وأتمنى في الأسابيع المقبلة أن يصل إلى الأفضل".

يستعد تشيلسي للقاء دينامو كييف الأوكراني في لقاء الذهاب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي.