ساري يؤكد اهتمام يوفنتوس بضم بوجبا

تعرف على تصريحات ساري حول بوجبا وكريستيانو رونالدو ودي ليخت

ألمح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، إلى رغبة البيانكونيري استعادة بول بوجبا من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بوجبا كشف عن رغبته الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنهام: "أنا معجب ببوجبا، ولكنّه لاعب لمانشستر يونايتد ولست المسؤول عن سوق الانتقالات. إنّه إضافة قوية دون شك".

وتابع: "كريستيانو رونالدو لاعب كبير وحقق كل شيء على المستوى الجماعي والفردي وسوف أبدأ به في الجهة اليسرى لكنني واثق من قدرته على اللعب في أي مركز.

مدرب نابولي السابق أشار إلى أنّ وظيفته تتعلق بما يقوم به في 70 مترًا داخل الملعب ولكن الثلث الهجومي فهو يخضع فقط لإبداعات اللاعبين، موضحًا رغبته في بناء هوية وشخصية للفريق.

واختتم: ماتياس دي ليخت لم يتدرب بعد مع المجموعة ورغم ذلك سوف يظهر في بعض الدقائق خلال مباراة توتنهام".

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري يبدأ مباريات الفترة التحضيرية بمباراة توتنهام في كأس الأبطال الودية الدولية.