ساري و"العادة السيئة".. علاقة "أبدية" لم يوقفها "خطر الموت"!

إذا أردت قصة سينمائية لشخصية مثيرة في عالم كرة القدم، فبالطبع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري يأتي ضمن القائمة المختصرة.

إنه موظف البنك الذي تمرد على حياة البيزنس، وخلع البدلة الرسمية، ليجلس على مقعد المدير الفني بالزي الرياضي في المستطيل الأخضر.

رحلة استثنائية خاضها ساري من البنك إلى الملعب، تغيّرت فيها حياته بالكامل، نسف الماضي بأكمله، لكنه اصطحب شيئًا واحدًا معه إلى المستقبل!

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ارتبط ساري بالتدخين الشره للسجائر، إذ صرّح في وقت سابق بأنه لا يستطيع الإقلاع، وأنه يدخن نحو "60 سيجارة يوميًا"، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن معدله يصل في بعض الأحيان إلى تدخين 100 سيجارة في الـ24 ساعة.

لم يفكر ساري في الابتعاد عن السجائر، حتى أصيب بالتهاب رئوي خطير هدد حياته في 2019 حينما كان يعمل مع يوفنتوس، ورغم النجاة لم يبتعد عن سجائره سواء داخل الملاعب، أو أمام منزله مع المعجبين، حتى الصور المسربة له وهو يشعل سيجارته تسببت في غضب كبير داخل إدارة السيدة العجوز.





وحين سُئل ساري عن إمكانية انتقاله للتدريب في الدوري السعودي، في الموسم الماضي، على غرار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني (مدرب المنتخب السعودي)، لم يدر بخلده سوى "علبة السجائر"، إذ ردّ: "لا أعرف، هل سأتمكن من التدخين هناك؟!".



وعن حاجته للسجائر أثناء المباريات، يوضح أنه لا يشعر بالحاجة إلى التدخين أثناء المباراة، لكن عقب الصافرة مباشرة، لا يشغل تفكيره سوى السجائر.





ويتسبب التدخين في الإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن أخطرها على الإطلاق هو السرطان بجميع أنواعه.





كما أكدت دراسات علمية أن التدخين قد يتسبب في أكثر من 50 حالة مرضية للإنسان، ويكون له تأثير مدمر على أعضاء كثيرة في الجسم، مثل القلب والرئة والكلى والكبد والمعدة والبنكرياس والمثانة، وغيرها.

ولا يقف الضرر عند المدخن فقط، إذ تشير الأبحاث إلى امتداد أثر التدخين إلى المحيطين بالمدخن، حتى أن التدخين السلبي يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25%.

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"نيكوريت" أحد أبرز هذه المنتجات، حسب تصنيف أطباء، وهو عبارة عن علكة بنكهة النعناع الطازج، تحتوي العبوة على 210 قطع تساعد على التوقف عن التدخين.





ويساعد صمغ نيكوريت (المادة الأساسية في العلكة) على تخفيف الرغبة الشديدة في النيكوتين، وينصح الأطباء به لمن يدخن ما يزيد على 20 سيجارة في اليوم.

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