ساري: وست هام فريق خطير وبونوتشي أخطأ

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن مواجهة فريقه المقبلة في الدوري أمام وست هام صعبة للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في الدوري أمام نظيره وست هام ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، وأكد خلالها أن وست هام يعاني من عدم الاستمرارية وذلك ما يجعلهم أكثر خطورة.

وقال ساري: “وست هام فريق خطر للغاية، ولديهم جودة كبيرة رغم أنهم لا يمتلكون الاستمرارية اللازمة خلال الموسم الجاري، ستكون مواجهة صعبة".

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وأضاف: "علينا أن نركز على مبارياتنا نحن فقط وألا ننظر لبقية الفرق، ستكون نهاية الموسم صعبة على الجميع، لكننا سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وأكمل عن هيجواين: "لقد تطور كثيرًا على كل المستويات، سنحب أن نبقي عليه في صفوف تشيلسي لكن الأمر لا يقف علينا فقط، هناك يوفنتوس الذي يجب أن يوافق، الموقف غير واضح في الوقت الحالي".

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وعن واقعة العنصرية لمويس كين في ملعب كالياري: "لقد أخطأ بونوتشي بشكل واضح في تصريحاته، وأستغرب أن ذلك التصرف خرج من جماهير كالياري، عادة الأجواء تكون هادئة هناك".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسيدخل مباراة وست هام وهو في رصيده 63 نقطة.