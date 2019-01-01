ساري: واقعة كيبا كانت مفيدة لتشيلسي

تشيلسي يصارع على جبهتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعاد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، فتح قضية واقعة خلافه مع حارسه كيبا أريزابالاجا في نهائي كاراباو الشهر الماضي وأكد أنها أفادت الفريق.

وعاقب ساري اللاعب بإبعاده عن التشكيل الأساسي في مباراة توتنهام بالدوري بعد رفضه التغيير في النهائي أمام مانشستر سيتي، والذي فسره الطرفان بسوء التفاهم.

وقال ساري للإعلام قبل مواجهة وولفرهامبتون: "الأداء أمام سيتي كان مفيداً لي لأننا قبلها خسرنا منهم بستة، ولكن في المباراة كنا متساويين وهذا مهم للثقة".

وأكمل: "حتى موقف كيبا كان مفيداً للمجموعة ككل، في المباريات الخمس الأخيرة فزنا أربع وتعادلنا مع سيتي واستقبلنا هدفاً، لذا نحن أكثر استمرارية".

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وأضاف الإيطالي: "يجب الحذر لأن في الماضي مرينا بأمر مشابه ثم تراجعنا وقدمنا أسبوعين كارثة".

وعلق ساري على ضغط المباريات في الفترة الأخيرة: "هذا طبيعي لكل الفرق الإنجليزية التي تلعب في أوروبا، نحن نقوم بالمداورة، سيكون هناك خمس أو ست تغييرات بالتشكيلة".

وواصل: "باركلي وكانتي وجورجينيو بإمكانهم اللعب لأن لم يلعبوا اللقاء كامل، لوفتوس تشيك ليس بإمكانه اللعب لتسعين دقيقة كاملة بعد".

وختم ساري: "نحارب وسنبقى نحارب من أجل المركز الرابع لما يحمله من أهمية كبرى لمستقبل هذا الفريق".

ويلعب تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد.