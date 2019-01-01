ساري: هيجوايين يكافح للتكيف على أجواء البريميرليج

مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري يتحدث عن جوانزالو هيجوايين وسبب تأخر انطلاقته الحقيقية في البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي إن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين يقود معركة من أجل التكيف على أجواء البريميرليج.

وكان هيجوايين قد انضم إلى صفوف تشيلسي خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وبخصوص ذلك، قال ماوريسيو ساري إن جونزالو هيجوايين لديه الكثير ليقدمه، ولكنه لا زال يحتاج إلى التكيف على أجواء البريميرليج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف ساري: "الانتقال من الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليس سهلًا، هناك فارق كبير بين طبيعة المنافسة هنا وهناك"

وتابع: "هيجوايين يكافح ويخوض معركة حقيقية من أل التكيف على أجواء اللعب الإنجليزي ومن ثم سيظهر بأفضل مستوى لديه"

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يذكر أن جونزالو هيجوايين قد تعرض للكثير من الضغوطات مؤخرًا، ما ترتب عليها إعلانه اعتزال اللعب دوليًا.