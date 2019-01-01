ساري: هيجوايين عليه التحسن أكثر

ساري يتحدث عن مستقبل تشيلسي وهزيمة إيفرتون وجونزالو هيجوايين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي عن نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، حيث رأى أنه عليه التحسن أكثر.

ويأتي ذلك على خلفية هزيمة تشيلسي أمس الأحد أمام إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وحول ذلك، قال ماوريسيو ساري إن اللاعبين يفترض أن يقدموا مردودًا أفضل من أجل الاستمرار في المنافسة، وعلى رأسهو جونزالو هيجوايين.

وأضاف ساري: "هذه المرحلة من الموسم تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المنافسة في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي"

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

وتابع: "جونزالو هيجوايين لاعب كبير، لديه تحدي في أن يثبت نفسه في بطولة لم يلعب فيها من قبل وهي الدوري الإنجليزي"

وحول مردوده قال: "لقد وصل إلى هنا في يناير، من المتطلبات في نادٍ كتشيلسي أن يرتفع النسق كلما زادت المشاركات، وهذا ما هو مطلوب منه الآن"

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يذكر أن نادي تشيلسي يحتل حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما نجح في التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.