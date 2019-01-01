ساري: هودسون أودوي ليس من لاعبي القمة بعد

الإيطالي يضع أملاً كبيراً في جناحه الواعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته بفوز الفريق على دينامو كييف 3-0 في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال ساري عقب المباراة:"كان هناك الكثير من الفرص الضائعة خاصةً في الشوط الأول، كان بمقدورنا تسجيل المزيد ولكن النتيجة جيدة".

وأضاف:"لم نتلقَ الأهداف على ملعبنا، وهذا أمر مهم للغاية في تلك المسابقة، لذلك نحن بخير الآن، يجب أن نكون حذرين ونلعب الإياب بمستوى جيد للغاية من الحرص لأننا نريد التأهل".

أما عن كالوم هودسون أودوي جناح الفريق الشاب قال:"أنا مقتنع به، عليه أن يفعل شيئاً لإقناعي وهو بالفعل أقنعني أنه لاعب عظيم للغاية، ولدي رأيي بأنه لا يمكنه أن يصبح على القمة الآن".

وأوضح:"هو بحاجة للتحسن لأنه سيصبح من لاعبي القمة في سن 22 أو 23 مثل أي لاعب آخر، لذلك أعتقد أنه بحاجة للتحسن بعيداً عن ضغط الإعلام والجماهير والنادي، ولكنه في تفكيري بكل مباراة".

يذكر أن هودسون أودوي كان قريباً من الانتقال لبايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل أن يرفض تشيلسي التفريط بخدمات اللاعب.