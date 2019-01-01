ساري: هذا هو وضع كيبا ومواجهة فولهام صعبة لإقالة رانييري

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه ضد فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي في ظل إقالة رانييري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري أن إقالة نظيره كلاودييو رانييري كان أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة له وأنه سيجعل من مباراة الفريقين أكثر تعقيدًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق ضد فولهام في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال ساري: "أنا حزين لرانييري للغاية لكنني أعرف شخصيته، سنراه قريبًا على دكة جديدة، لقد كانت مهمته صعبة للغاية من البداية والقيام بنفس العمل مرتين ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "هو مدرب ذو شخصية قوية وسيتجاوز ذلك، لكن ما حدث قد يمنح فولهام قوة إضافية في لقائنا، هذا يحدث عندما يتغير المدرب عادة، كما أننا لا نعرف شيء عن طريقتهم الجديدة، ستكون مباراة صعبة".

نجاح باريس وفشل نوتنجهام - تجارب المستثمرين العرب في أوروبا

وأكمل عن حارسه كيبا: "لقد قلت من قبل أن الموقف كله كان عبارة عن سوء تفاهم وأنه لا يزال الحارس الأول للفريق، لكنني سعيد للغاية من أجل كابييرو، وكيبا سيشارك في أحد اللقاءين المقبلين لكنني لا أعرف أيهما بعد، يجب أن أضع في الاعتبار عدد الدقائق الكبير التي خاضها مؤخرًا".

وقال عن موقف جاري كاهيل: "لا أعرف أين هو يمكنكم أن تسألوا النادي، هو في الموسم الأخير من عقده وأعتقد أنه هناك مشاكل في التجديد، لكن الجميع هنا يدرك مدى أهميته".

بنزيما وسيلفا ونجوم تعرضت منازلهم للسرقة أثناء المباريات

واختتم تصريحاته: "لقد تمتعنا بالاستمرارية في الثلاث لقاءات الأخيرة، ربما يجب أن نستمر في ذلك الأداء الجيد، ولقد رأينا كيف تفاعل هيجواين مع زملائه الجدد، هو في حاجة فقط لبعض العمل البدني والمزيد من السرعة وكل شيء سيكون جيد".