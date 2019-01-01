ساري: هدف رونالدو؟ خرافي ويقضي وقتًا في الفضاء

ساري يتحدث عن هدف رونالدو الخرافي

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن الهدف الخرافي الذي سجله كرستيانو رونالدو مساء اليوم في شباك سامبدوريا.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على حساب مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي .

وعقب المباراة التي سجل فيها كرستيانو رونالدو الهدف الثاني برأسية مميزة على طريقته الخاصة، تحدث ماوريسيو ساري عن الهدف وكيف شاهده من خارج الحط.

وقال ساري: "الهدف كان رائعًا حقًا، لقد تحرك بشكل مميز منذ البداية ثم انتظر اللحظة المناسبة للصعود، وفي النهاية ارتقى أعلى من كل شيء وضعها ببراعة في المرمى"

وأضاف: "لقد قضى فترة في الهواء وهذا شيء لا يستطيع أي لاعب القيام به، هذه النقطة تميز رونالدو عن البقية وهي واحدة من أسرار قوته الدائمة"

وتابع: "رونالدو وديبالا ثنائي مميز ولكن في حال لم يكونا في أفضل حالاتهما لا يستطيعان اللعب معًا، وهذا ما يجعلنا في حاجة لاستبدال أحدهما وإشراك هيجوايين"

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