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ساري: نواصل التحسن والآن سنفكر في السوبر

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ساري يتحدث عن هدف رونالدو الخرافي وانتصار يوفنتوس على سامبدوريا

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني  ليوفنتوس عن أداء الفريق في مواجهة وصل فيها البيانكونيري إلى صدارة السيري آ مؤقتًا.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على حساب مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي .

وعقب المباراة قال ساري إن الفريق يتحسن يومًا عن يوم مؤكدًا أن جميع اللاعبين يقدمون مستويات أفضل من تلك التي بدأوا بها الموسم.

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وأضاف: "اليوم لعبنا بشكل جيد، لقد فرضنا سيطرتنا واستطعنا تحجيم سامبدوريا كما أردنا، ولكن هذا لا ينفي العمل الكبير الذي قاموا به وقام به رانييري"

وتابع: "أمام أودينيزي بدأ النسق في الارتفاع، واليوم استمرينا، سعيد بما يقدمه اللاعبون وأتمنى الاستمرار من أجل تحقيق الألقاب في النهاية"

وأردف: "ديميرال مميز ويستطيع اللعب أساسيًا أمام أي خصم، إنه يمتلك القوة والثقة ولديه الحافز من أجل التطور ومواصلة تقديم الأداء المميز"

وأكد: "الآن من الممكن أن نبدأ التفكير في مباراة السوبر أمام لاتسيو، بالطبع سنخوض المبارة من أجل الفوز وتحقيق لقب جديد، صدارة الدوري؟ هذه الأمور لا تهم الآن لأن السباق ما زال طويلًا"

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يذكر أن  يوفنتوس قد حصل على صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي تنتظره مباراة الأسبوع المقبل أمام جنوى..

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