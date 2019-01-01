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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري: نفقد الكرة بطريقة غبية

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الإيطالي سعيد بالفوز وعلى النقيض بشأن الأداء

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المدير الفني الإيطالي، لنادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، تحفظه رغم الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ونجح البلوز في الفوز بفضل ثنائية البرازيلي ويليان، الذي سجل لأول مرة منذ الجولة الـ10 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق ساري على الفوز عقب نهاية المباراة: "الفوز اليوم كان هامًا للحصول على النقاط، لقد بدأنا بشكل جيد وبعد الهدف تراجعنا لـ20 دقيقة، لذلك مع نهاية الشوط الأول كنا في خطر".

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وتابع على تقدم أداء فريقه بالشوط الثاني: "تحسن الفريق في الشوط الثاني، أنا سعيد بالنتيجة، لكن نريد أن نتحسن على المستوى العقلي والفني، لأننا نفقد الكرة بطريقة غبية".

وانهى: "أعتقد أن الأجنحة الهجومية لعبوا في المساحات بشكل أفضل من المباريات الخمسة أو الستة الماضية، لكن علينا أن نلعب بشكل جيد داخل منطقة الجزاء".

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وابتعد البلوز عن أرسنال منافسهم في المركز الرابع، بفارق مريح عقب سقوط أرسنال عصر اليوم أمام وست هام بهدف نظيف.

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